Собянин изменил правила каршеринга в Москве

Кроме того, максимальный срок аренды автомобиля каршеринга увеличили до семи дней, тогда как раньше взять машину напрокат можно было лишь на 24 часа. Отмечается, что теперь пользователи смогут арендовать автомобиль, например, для поездки на дачу на выходные или на праздники.

Помимо этого, выдачу льготных парковочных разрешений перевели в электронный вид. Теперь все услуги для операторов будут доступны на портале mos.ru.

Также мэр отметил, что власти повысили требования к экологическому классу каршеринга до Евро-5. «Думаю, эти изменения сделают аренду машин еще популярнее. Хотя уже сегодня мы считаемся мировым лидером по парку каршеринга. Сервисом пользуются больше одного миллиона человек в год. 71 процент опрошенных москвичей говорят, что не покупают авто именно благодаря каршерингу», — заключил мэр.

По данным столичного департамента транспорта, парк московского каршеринга насчитывает около 28 тысяч автомобилей. В этом году пользователи сервиса совершили уже более 34 миллионов поездок на арендных автомобилях. Примечательно, что на одну машину каршеринга приходится около шести поездок в день. Средняя длина поездки — 16 километров, средняя продолжительность — 37 минут, средний чек — 321 рубль.

В конце апреля сообщалось о том, что в Москве начали тестировать проект «народного каршеринга», в рамках которого жители столицы смогут сдавать свои автомобили в аренду. В тестовом режиме арендовать машину смогут близкие друзья и знакомые автовладельцев. В департаменте транспорта Москвы рассказали, что пользователю необходимо скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем. Когда машина ему не будет нужна, он может указать статус автомобиля «свободен». При этом все условия и параметры аренды выставляет сам владелец: срок бронирования, место, где можно получить машину, стоимость аренды.

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