Собянин назвал число бессимптомных носителей коронавируса в Москве

Власти Москвы оценили число бессимптомных носителей коронавируса в городе в 60 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

«Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи», — сказал градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, тестирование проводится как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему. Собянин добавил, что при свободной записи граждане сами приходят на тестирование, ощущая недомогания или риски, что позволяет быстрее выявить заражение.

По данным на 10 августа, за сутки в Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом. Так, общее число инфицированных в столице достигло 248 228. Умерли с начала пандемии 4 585 человек, излечились — 190 555. За сутки выявлено 13 смертей, выздоровели еще 898 человек.

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