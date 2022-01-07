Мэр Москвы Сергей Собянин назвал лучшее место для празднования Рождества Христова в столице. В своем личном блоге он напомнил о проходящем в городе фестивале «Путешествие в Рождество», посетители которого могут попробовать национальные блюда, приобрести подарки, покататься на карусели или катке.

«На 27 площадках в центре и жилых районах Москвы царит настроение большого и яркого праздника. В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения. Гастрономическая программа предлагает широкий выбор национальных блюд. Дети могут покататься на карусели, а все желающие — на ледовых катках», — написал глава города.

Мэр напомнил, что в этом году власти на всякий случай воздержались от организации театрализованных представлений. «Но я надеюсь, что это не испортит отдых миллионам москвичей и гостей нашего города», — подчеркнул он.

Ранее Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым.