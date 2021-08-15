Собянин назвал развитие транспорта в Москве одной из главнейших задач

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в столице продолжается развитие транспортной системы.

«Несмотря на пандемию, несмотря на сложности, Москва продолжает развивать транспортную систему, чтобы обеспечить москвичей качественным транспортом, быстрым, удобным», — сказал градоначальник, добавив, что на данный момент это является важнейшим направлением работы столичных властей.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в столице прежде всего развивают рельсовый транспорт.

Ранее Собянин раскрыл подробности строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Он отметил, что ВСМ, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

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