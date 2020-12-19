Собянин назвал срок окончания самого острого периода пандемии в Москве

Самый острый период борьбы с коронавирусом в Москве, предположительно, закончится через несколько месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует ТАСС.

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год».

Также Собянин рассказал, что за время пандемии самыми сложными для него стали решения не по введению ограничений в столице, а по их снятию. По его словам, в этом случае власти берут на себя ответственность за рост числа заболевших. При этом мэр отметил, что не принимать решений об отмене ограничений также было нельзя.

«Если мы видим, что эпидемия пошла резко на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать возможность людям нормально жить, передвигаться и общаться, это надо было сделать», — добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал условие, при котором возможно ужесточение действующих в Москве на фоне пандемии ограничительных мер. По его словам, это может произойти в том случае, если столичная медицинская система не сможет справляться с потоком инфицированных граждан. При этом мэр заверил, что в настоящий момент у городской системы достаточно объемный запас прочности.

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