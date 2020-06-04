Собянин назвал сроки окончания масочного режима в Москве

Масочный режим в Москве может быть окончен с началом массовой вакцинации от коронавируса. Такие сроки назвал мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

По его словам, это может произойти в октябре текущего года либо в феврале 2021-го. «Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил Собянин.

27 мая мэр Москвы предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер.

Однако с 1 июня также усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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