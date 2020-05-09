Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы с поздравлением в связи с 75-летием Дня Победы. Видеообращение градоначальника опубликовано на YouTube.

Собянин напомнил, что в Москве собирались масштабно отпраздновать юбилей Победы, но многие мероприятия сорвались из-за пандемии коронавируса. «Но даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует сегодня ситуация, не смогут отнять у нас праздничное настроение в День Победы. Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны, но для тепла наших сердец не существует физических преград», — сказал он.

Мэр заверил, что власти сделают все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. «И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне», — заключил Собянин.

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