Собянин объяснил присоединение новых территорий к Москве

В июле 2012 года к Москве были присоединены новые территории площадью 148 тысяч гектаров, и город стал в 2,5 раза больше. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, объяснивший в своем блоге такое решение.

По словам градоначальника, на карте 2011 года Москва представляет собой большой овал, ограниченный МКАД с небольшими вкраплениями территории за пределами кольца, однако реальный город давно вышел за пределы административных границ российской столицы.

Собянин объяснил, что в ближайших городах Подмосковья массово строились спальные районы, жители которых покупали квартиры, чтобы ездить на работу в Москву. «Маятниковая миграция — естественное и даже полезное явление для большинства мегаполисов мира. Но в разумных пределах», — сказал мэр и подчеркнул, что в Москве она разрослась до экстремальных масштабов. Единственным исключением, по словам Собянина, стало юго-западное направление.

Мэр Москвы рассказал, что у властей столицы было два варианта действий. Первый — ничего не предпринимать и смириться с тем, что через несколько лет на юго-западе появится еще один огромный спальный район. Второй вариант — заручиться поддержкой властей страны, договориться с коллегами из Подмосковья и изменить границы города, чтобы избежать градостроительных ошибок.

«Другими словами, вместо дискомфортного спального района — построить сбаланси­рованный комфортный район для жизни, учебы, работы и отдыха людей», — объяснил Собянин.

По его словам, с 2012 по 2019 год город вложил в развитие новых территорий свыше 300 миллиардов рублей, при этом «старая» Москва получила более 3 миллиардов рублей инвестиций. Собянин также рассказал, что до 80 процентов квартир в новостройках Новой Москвы покупают москвичи, которые ранее были вынуждены переехать в Подмосковье, а теперь могут вернуться в город.

За восемь лет в Новой Москве были благоустроены 42 озелененные территории (12 парков, два сквера, три зоны отдыха, 25 знаковых объектов) общей площадью 272 гектара, высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников. Собянин отметил, что так будет и впредь.

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