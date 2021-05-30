Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве, произошедший после майских праздников. Об этом сообщает в воскресенье, 30 мая, РИА Новости.

По словам градоначальника, такой рост числа зараженных можно объяснить тем, что большая часть москвичей находилась все длинные майские выходные в загородных домах либо в квартире. На праздниках мало кто из граждан хотел идти в поликлинику и записываться на прием к врачу, не дожидаясь начала рабочей недели.

Кроме того, мэр Москвы сказал, что «был весенний рост, он был объективный». Он отметил, что весна — это всегда «эпидемиологический сезон», когда наблюдается рост различных заболеваний, но только в этот раз прибавляется еще и COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем, и штрафовать их.

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