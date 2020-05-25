Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер в столице в ближайшее время. В понедельник, 25 мая, он написал в своем личном блоге, что за прошедшие выходные ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжала улучшаться.

«Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — отметил мэр.

Кроме того, ранее Собянин заявил, что с 26 мая в Москве волонтеры смогут посещать приюты для бездомных собак и кошек, чтобы передать лекарства, корма, необходимые вещи, а также выгуливать подопечных. Для посещения приюта понадобится заранее оформить ID волонтера. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, все они должны носить маски и перчатки.

По данным на 25 мая, в Москве выявлено 166 473 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2034 человека, выздоровели 53 586. Всего в России зафиксировано 352 427 случаев заражения. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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