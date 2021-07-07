Собянин объявил об «астрономическом» числе привившихся от COVID-19 в Москве

Число людей, привившихся от коронавируса в Москве, нарастает с каждым днем. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

По его словам, за последние сутки в городе первый и второй компонент вакцины получили более 105 тысяч человек. «Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — заключил градоначальник.

Отмечается, что с 5 декабря 2020 года в Москве прошли вакцинацию 3,1 миллиона человек, из них свыше 1,8 миллиона получили второй компонент.

7 июля стало известно, что Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации в России. В рейтинге столица заняла четвертое место.

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