Собянин объявил об открытии ресторанов и фитнес-клубов

В Москве с 23 июня открываются рестораны и фитнес-клубы, закрытые из-за распространения коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, заболеваемость COVID-19 в столице продолжает идти на убыль. «По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10 процентов», — сообщил он.

Собянин также отметил, что в субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.

С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции и пропусков, москвичам разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки.

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