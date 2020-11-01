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Собянин оценил эффективность введенных для борьбы с коронавирусом мер
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится. Об этом сообщает агентство «Москва».
По его словам, в городе отмечается снижение заболеваемости. «Я думаю, что на этой неделе будет еще меньше, чем на предыдущей, хотя, конечно, у нас много еще неизвестного», — сказал он.
Также градоначальник добавил, что введенные в Москве ограничительные меры для борьбы с COVID-19 показали свою эффективность.
За последние сутки в Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом.
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