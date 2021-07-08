Собянин оценил перспективу введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в столице позволяет пока не вводить новые ограничения. Таким образом он оценил подобную перспективу в собственном блоге.

По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, и число выявленных случаев заражения немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями за минувшую неделю.

«Очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации», — отметил мэр. Он добавил, что ежедневно в городе прививаются около ста тысяч человек.

Собянин также сообщил, что по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа. Ранее данная мера действовала до 12 июля.

«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», — указано в тексте.

Как сообщает «Лента.ру», за минувшие сутки в Москве выявлено 6040 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по области — 2581 случай.

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