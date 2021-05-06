Собянин описал будущее московских поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошедшей в апреле встрече с активистами сообщил, что в течение трех лет в столице будут реконструированы 137 поликлиник, затем в программу войдут еще около 200 медицинских учреждений. Видео с выступлением градоначальника доступно на его YouTube-канале.

«Это полная смена фасадов, коммуникаций, полов, окон, всего. Только остов остается. И дальше наполняем современным содержанием: качественные коммуникации, отделка и медицинское оборудование, новая логистика», — описал Собянин будущее поликлиник.

Кроме того, как следует из представленного мэром слайда, планируется построить 30 новых зданий медучреждений, обеспечить наличие в каждой поликлинике врачей востребованных специальностей, сделать комфортной работу персонала и посещение для граждан.

«Сегодня поликлиника может пользоваться чат-ботами, чтобы вы записали заранее, идя к врачу, свои жалобы. Врач получит подсказку искусственного интеллекта о предварительном диагнозе, о направлении на лабораторные исследования, о выписке электронного рецепта и так далее. Если бы мы об этом начали говорить год или два назад, казалось бы фантастикой. Но сейчас это уже реальность. Подсказки искусственного интеллекта на 85 процентов попадают в точку», — добавил Собянин.

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