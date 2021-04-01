Собянин открыл две новые станции московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена — «Народное Ополчение» и «Мневники». Об этом сообщает в четверг, 1 апреля, агентство «Москва».

«Запускаем сегодня две станции метро в Хорошево-Мневники. Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немного — еще 19 построить», — отметил градоначальник.

Собянин также рассказал, что новые станции будут ежедневно перемещать около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе — 90 тысяч.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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