Собянин открыл новый парк в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 сентября, открыл новый парк на Павелецкой площади. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

Отмечается, что в зимний период здесь будет работать каток, а также установят новогоднюю елку. Помимо этого, на территории напротив Павелецкого вокзала завершают работы по строительству крупного торгового центра (ТЦ), который должны открыть уже к концу текущего года. Крыша ТЦ также станет частью парковой зоны, где жители и гости столицы смогут отдохнуть.

В рамках работ по благоустройству реконструировали трамвайные пути, также был открыт новый фонтан и различные зоны общественного пользования. На этом, по словам Собянина, работы не закончатся. Так, в планах города — благоустройство прилегающих к Павелецкой площади территорий.

Ранее стало известно, что на юге Москвы может появиться парк имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!