Собянин отменил часть ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку станет рекомендацией. Руководители предприятий будут сами принимать решение о продлении дистанционного режима работы.

Также отменяется запрет на работу клубов, баров и ресторанов ночью. При этом предписания Роспотребнадзора и требования по рассадке посетителей для общепита остаются в силе.

По словам Собянина, решение о смягчении ограничений было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало двух-трех тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек — впервые с середины июня прошлого года. Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — сказал он.

С 21 января к обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения дошкольного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, которые находятся в ведении правительства Москвы. Кроме того, принято решение разблокировать транспортные карты учащихся.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!