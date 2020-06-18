Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, в МФЦ будут следить, чтобы соблюдалась социальная дистанция, а работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Это обязательное требование», — сказал Собянин.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и пропусков, горожанам разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты. С 16 июня в Москве возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки.

Также смогут планово принимать посетителей стоматологические клиники, вновь откроются библиотеки, службы проката, риелторские конторы и другие агентства.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!