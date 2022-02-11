Собянин заявил о завершении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости COVID-19, вызванный появлением омикрон-штамма в Москве, завершен. Об окончании этого этапа заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций», — отметил мэр. По его словам, количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на прошлой неделе и будет снижаться далее.

Собянин добавил, что показатели заболеваемости при этом все еще остаются очень высокими и поликлиники более трех недель работают в экстремальном режиме. «В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти три тысячи дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник», — пояснил он.

Количество контактов медработников с заболевшими достигло рекордных цифр. «Тем не менее московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой», — заключил Собянин. Мэр рассказал, что в медучреждениях практически нет очередей, а врачи и скорая помощь продолжают оперативно прибывать на вызовы.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», — пообещал глава города. Он подчеркнул, что пациентам старше 65 лет уделят особое внимание. В случае заражения COVID-19, врачи будут посещать их на дому вне зависимости от тяжести течения болезни.

Ранее Собянин заявил о снижении числа заражений омикрон-штаммом.