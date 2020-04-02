Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Об этом сказано на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что документ вступает в силу с момента подписания.

1 апреля сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон, согласно которому в столице будут штрафовать за несоблюдение режима изоляции. Размер штрафа для нарушителей режима составит четыре тысячи рублей; тех, кто выехал в город на транспорте, будут штрафовать на пять тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит пять тысяч рублей.

Автором законопроекта выступил депутат столичного парламента Кирилл Щитов, который отметил, что среди граждан есть те, кто воспринял ограничения «как каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании».

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