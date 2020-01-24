Собянин пообещал ликвидировать «радиоактивную помойку»

Мэр Москвы Сергей Собянин признал существование проблемы с радиацией, с которой столичные власти столкнулись при строительстве Юго-Восточной хорды. Об этом в пятницу, 24 января, сообщается на сайте градоначальника.

По словам Собянина, после многочисленных обращений горожан, депутатов и представителей общественных организаций, которые были обеспокоены строительством новой трассы в непосредственной близости от территории, где Московский завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы, специалисты провели дополнительные исследования по заказу столичного правительства. По их результатам в полосе отвода будущей хорды были выявлены незначительные следы загрязнения, которые, однако, не помешают строительству, отметил мэр.

Он также признал, что на склоне Москвы-реки рядом с заводом были обнаружены пятна радиоактивного заражения, которые само предприятие ликвидировать не планирует. «Поэтому мы взяли эту задачу на себя. В ближайшее время правительство Москвы заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы», — пообещал градоначальник.

Он добавил, что реализация этого проекта потребует огромных затрат, однако отказываться от строительства хорды власти не планируют, так как новая трасса должна существенно улучшить дорожную ситуацию на востоке и юго-востоке Москвы. «В результате этой работы мы одновременно решим сразу две задачи — построим хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируем радиоактивную помойку», — подчеркнул Собянин.

Строительство участка Юго-Восточной хорды на участке захоронения ядерных отходов стало предметом активной общественной дискуссии в первой половине 2019 года. Речь шла о 270-метровом мосте через Москву-реку, который, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, должен быть достроен к концу 2022 года.

В апреле предприятие «Радон» совместно с МЧС провело проверку территории завода, показавшую, что радиационный фон в некоторых точках превышает допустимые показатели в сотни раз. В июле информация попала в СМИ, что вызвало дополнительный общественный резонанс.

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