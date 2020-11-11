Собянин рассказал о 2021 годе

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» пообещал, что 2021 год будет тяжелым. Его цитирует РИА Новости.

При этом столичный градоначальник отметил, что в конце следующего года удастся выйти на «приличные параметры и нормальную экономику» — и мировую, и страны, и города.

«Если посмотреть на отдельные сектора, снижение огромное, от 10 до 60 процентов. Но в целом, экономика балансирует. Это дает некий залог, что, когда ситуация улучшится, она быстро начнет восстанавливаться», — добавил он.

В начале ноября Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится. По его словам, в городе отмечается снижение заболеваемости. Он добавил, что введенные в Москве ограничительные меры для борьбы с COVID-19 показали свою эффективность.

В Москве за последние сутки выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 485 545. За все время в столице вылечились 350 746 пациентов, умерли с начала пандемии 7052 человека.

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