Собянин пообещал не закрывать Москву и метро на Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти не будут закрывать город из-за второй волны пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что «слухи (о закрытии столицы — прим. МОСЛЕНТЫ) ходят словно мухи» начиная с июля, но город ориентируется на реальную эпидемиологическую ситуацию и действует в соответствии с ней. Сейчас в Москве введены минимальные ограничения, и необходимости приостанавливать деятельность отдельных секторов экономики нет, заверил Собянин.

Кроме того, он рассказал, что в новогоднюю ночь не планируется закрывать метро. «Хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой», — подчеркнул мэр города.

В Москве за последние сутки выявили 6075 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!