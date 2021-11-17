Собянин поручил уменьшить число мигрантов на московских стройках

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Он отметил, что на стройки по программам реновации нужно привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать условия для работы. Нужно наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», — подчеркнул мэр.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев также сообщил о том, что власти столицы готовят план решения кадрового вопроса на стройках. В результате появится возможность отказаться от использования труда мигрантов.