Собянин повысит пенсии москвичам до 20 тысяч рублей

Размер пенсии в Москве с 1 января 2021 года превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц», — сказал градоначальник.

Он добавил, что с нового года в столице проиндексируют детские пособия и социальные выплаты старшему поколению.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что пенсию будут назначать с 2021 года всем неработающим москвичам, проживающим в столице не менее десяти лет. На реализацию задачи власти выделят больше 164 миллиардов рублей — это на 4,7 процента больше, чем в 2020-м.

В 2019 году размер пенсии в Москве составлял 19,5 тысячи рублей, а в 2017-м — 17,5 тысячи рублей.

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