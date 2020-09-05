Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с поздравлением в День города, пожелав им здоровья и счастья. Об этом в субботу, 5 сентября, он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!» — отметил градоначальник.

Кроме того, в своем личном блоге он подвел итоги прошедшего года, подчеркнув, что власти Москвы сосредоточились на борьбе с пандемией коронавируса. При этом Собянин заявил, что нельзя полностью останавливать развитие города, так как «плохое рано или поздно пройдет».

«И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов. Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы», — заключил мэр.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут.

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