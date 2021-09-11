Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Запись с видеообращением к жителям столицы опубликована на странице градоначальника во «ВКонтакте».
«С днем рождения Москва. День рождения города — это особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые веками создавали наш город», — сказал Собянин.
Мэр также призвал москвичей подумать над тем, как еще можно улучшить столицу.
Ранее сообщалось о том, что в первый день празднования Дня города, 11 сентября, с 26 площадок в Москве запустят праздничные фейерверки.
В свою очередь синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в День города ожидается теплая и комфортная температура. Так, в субботу, 11 сентября, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла, а в воскресенье — до 23-х градусов.
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