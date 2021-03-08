Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичкам и поздравил их с Международным женским днем. Его слова приведены на сайте мэрии.

«8 Марта — праздник любви, нежности и красоты, который воплощает в себе лучшая половина человечества», — заявил градоначальник. Он отметил, что «женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом» и что вдохновляет мужчину на большие дела.

Собянин восхитился женщинами и их «даром» успевать заботиться о семье, выполнять домашние хлопоты и выстраивать успешную карьеру. «Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться — самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть», — сказал он.

Мэр Москвы пожелал «много цветов, улыбок и приятных сюрпризов» в этот праздник, а также крепкого здоровья, любви и обаяния.

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