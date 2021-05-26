Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободные от COVID-19» зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением создавать в ресторанах столицы свободные от коронавируса зоны. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ, передает РИА Новости.

По словам градоначальника, в указанных зонах смогут размещаться люди с прививками от COVID-19. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — объяснил он.

Во время встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность и выписывать штрафы не сразу, а ограничиваться для начала предупреждениями. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

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