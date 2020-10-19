Собянин предупредил о жестком контроле за соблюдением мер против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность новых ограничений в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, он написал в своем личном блоге.

Прежде всего градоначальник объяснил, по каким причинам в столице стало расти число заболевающих COVID-19. Собянин заявил, что на высокие показатели повлияла эффективность проводимых тестов на наличие инфекции. «В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В 1,5-2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине», — сказал он.

Кроме того, параллельно проводятся ИФА-тесты и КТ-диагностика. «А количество экспресс-тестов уже не поддается учету», — добавил мэр Москвы, пояснив, что важно разделять понятия «реально зараженных ковидом» и просто «выявленных».

По словам Собянина, власти будут «жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер». В частности, масочный режим в общественном транспорте и отчеты компаний о количестве переведенных на удаленку работников.

При этом мэр Москвы сказал, что введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий — это крайние меры, которые неприемлемы и невозможны для города. По его словам, надо придерживаться оптимальной стратегии в борьбе с COVID-19 — нельзя полностью закрыть город, но и также нельзя отказаться от ограничительных мер.

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