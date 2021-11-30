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Собянин призвал москвичей к осторожности в связи со штормовым ветром

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Собянин призвал москвичей к осторожности в связи со штормовым ветром
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с погодными условиями в столице. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Прогноз погоды становится тревожнее», — отметил градоначальник, подчеркнув, что в городе помимо снега, дождя и осадков усиливается штормовой ветер. Его порывы, по словам мэра, могут достигнуть 25 метров в секунду. «Это реальная опасность для жизни. Берегите себя», — обратился к москвичам Собянин.

Глава города добавил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее о сильном ветре москвичей предупредили в МЧС. Горожан призвали воздержаться от прогулок и быть внимательнее на улицах, обходя рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам рекомендовали не парковаться рядом с деревьями.

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