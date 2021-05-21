Собянин призвал москвичей скорее вакцинироваться

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан скорее вакцинироваться от COVID-19, так как в столице созданы все условия для этого. Обращение к москвичам мэр опубликовал в своем блоге.

Он напомнил, что пандемия не прошла — люди все еще продолжают болеть и даже умирать. Собянин рассказал, что прививку в Москве можно сделать абсолютно бесплатно и где угодно: от поликлиник до торговых центров и парков.

«Мы первый в мире крупный город, который объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? А количество привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе», — заявил мэр.

Он объявил, что в Москве привилось 1,3 миллиона человек. По его мнению, эта цифра должна быть больше в два раза. Мэр привел в пример прививки, которые делают школьники — все к ним привыкли, и никто не боится их делать. Такое же отношение, по мнению Собянина, должно быть и к вакцинации против коронавируса.

«Мы либо привьемся, либо заболеем. Третьего варианта практически нет. Так или иначе, мы все равно переболеем», — заключил Собянин.

Ранее мэр дал оценку ситуации с заболеваемостью в Москве. По его словам, ситуация остается «сложной», но «не драматичной».

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