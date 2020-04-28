Собянин продлил срок ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок ограничений, введенных в столице для сдерживания распространения коронавируса, до 11 мая включительно. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — написал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая, и с учетом праздничных дней с 1 по 5 и с 9 по 11 мая нерабочий период в стране, начавшийся в конце марта, продлится до 11 мая включительно; Собянин на совещании с президентом поддержал это решение. После 11 мая в регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее благоприятная, начнется поэтапное снятие ограничений. Планы по выходу из карантинных режимов должны быть подготовлены до 5 мая.

В Москве приняты наиболее жесткие меры в связи с распространением коронавируса. Так, в столице 15 апреля начал действовать пропускной режим, регулирующий поездки на личном и общественном транспорте, а также на такси. Большинство предприятий переведены на удаленную работу либо закрыты, граждан обязали не покидать жилище без веской причины.

По данным на 28 апреля, в Москве за все время эпидемии было зарегистрировано 48,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4,1 тысячи пациентов выздоровели, 479 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

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