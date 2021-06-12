Собянин продлил выходные в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с 12 по 20 июня. На своем официальном сайте градоначальник сообщил, что подобное решение пришлось принять, чтобы «приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей».

В своем блоге Собянин пояснил, что постановление касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по воскресеньям. И не относится к организациям, которые имеют критически важное значение для функционирования Москвы, и чья деятельность не может быть ограничена.

Этим же указом столичные власти рекомендовали организациям с 13 июня перевести на удаленную работу пожилых людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями и сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса (не менее 30 процентов).

«"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — отметил мэр и добавил, что все пункты вакцинации в выходные дни будут работать.

Также с 13 по 20 июня в Москве перестанут работать детские игровые комнаты, фуд-корты и зоопарки. В эти дни в ночное время (с 23:00 до 06:00) предприятия общепита (за исключением обслуживания навынос и доставки), ночные клубы и бары не смогут обслуживать посетителей. В столичных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки. «Фактически в парках можно будет только гулять», — пояснил мэр.

За минувшие сутки в Москве выявили 6 701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года. По словам Собянина, «за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года».

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