Собянин прокомментировал заболеваемость COVID-19 в Москве

На данный момент можно говорить об улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в Москве. Комментарий об этом дал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий», — подчеркнул мэр и напомнил, что сделать прививку от коронавируса можно на базе сотни городских поликлиник и в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе на Красной площади.

Кроме того, глава города подчеркнул, что некоторые люди, работающие и проживающие в столице, сделали прививку в других регионах.

Ранее власти Москвы сообщили сообщили, что не собираются продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Мэр сообщил о стабилизации ситуации с пандемией и напомнил, что во время рабочей недели необходимо также соблюдать санитарные нормы. При этом система QR-кодов сохранится и после ковидных каникул.