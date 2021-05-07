Собянин раскрыл план благоустройства «парадной магистрали» Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге раскрыл план благоустройства Ленинского проспекта. По его словам, работы на «парадной магистрали» столицы пройдут по нестандартной схеме.

В рамках первого этапа, который начался в 2020 году и продолжается в текущем, благоустройство ведется на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. После этого начнется благоустройство головной и средней частей проспекта между Калужской площадью и улицей Кравченко. Сроки работ на этих участках пока не определены.

По словам Собянина, в частности, будет уделено внимание велодорожкам: вдоль проспекта обустроят велодорожку длиной 4,3 километра, возле нее откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов, а также десятки велопарковок. На дублерах и у станции метро «Тропарево» оборудуют около 170 дополнительных парковочных мест для автомобилистов. Кроме того, вдоль проспекта установят сотни новых уличных фонарей разных форматов, а пешеходные переходы подсветят контрастными светильниками. Также на проспекте высадят новые деревья и кустарники, а в некоторых прилегающих дворах отремонтируют детские и спортивные площадки.

«Помимо масштабных проектов, вроде благоустройства Ленинского проспекта, в этом году планируем привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов», — добавил Собянин.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!