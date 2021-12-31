Собянин рассказал о бесплатном фестивале «Снег и лед в Москве»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о международном фестивале «Снег и лед в Москве». На своем официальном сайте он сообщил, что мероприятие будет проходить со 2 января по 28 февраля в парке Горького, вход на него будет бесплатным.

В рамках фестиваля команды из разных стран будут создавать масштабные композиции — ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровых снеговиков. На пространстве площадью более восьми тысяч квадратных метров гостей мероприятия ждут 30 удивительных объектов.

На фестиваль приедут команды из России, Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Нашу страну будут представлять скульпторы из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула и Якутска.

За созданием зимней выставки можно будет понаблюдать в режиме реального времени начиная с первого дня фестиваля. Все фигуры останутся в парке и будут украшены праздничной подсветкой до конца зимы.

Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Помимо выставки, все желающие смогут посмотреть уличные театральные представления, послушать живую музыку, повеселиться под модные диджейские сеты, увидеть представления уличного театра или посетить снежную фан-зону.

Ранее Собянин напомнил о бесплатном проезде в новогоднюю ночь.