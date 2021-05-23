Собянин рассказал о благоустройстве поймы Яузы с учетом идей москвичей

При благоустройстве поймы реки Яузы будут учитываться и идеи москвичей. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы», — отметил градоначальник.

По его словам, власти планируют не просто благоустроить берега Яузы, а создать единое парковое пространство, которое позволит объединить разрозненные территории вдоль реки и ее притоков — Чермянки, Ички и Лихоборки. При этом реализация проекта окажет минимальное влияние на окружающую среду, заверил Собянин.

С 2016-го по 2020 год столичные власти уже привели в порядок пять участок будущего парка вдоль Яузы общей площадью в 135 гектаров. В 2021-м планируется благоустроить еще два участка у реки Чермянка, затем работы продолжат в 2022-2023 годах. Предполагается, что в итоге зеленая зона растянется более чем на 16 километров.

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