Сегодня в 15:10
1 мин.
Собянин рассказал о мерах поддержки начинающих бизнесменов и микропредприятий
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году около 25 тысяч московских предприятий малого и среднего бизнеса получили со стороны правительства поддержку различного рода. Градоначальник добавил, что на текущей неделе было принято решение поддержать и других предпринимателей. Запись интервью с ним публикует Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
«Мы приняли пакет мер поддержки, направленный на предприятия, которые только-только создаются, на микропредприятия, для начинающих бизнесменов и индивидуальных предпринимателей», — сказал Собянин.
Ранее мэр заявил о снижении количества мигрантов на стройках Москвы.