Собянин рассказал о модернизации московских библиотек

В Москве продолжается глобальная модернизация библиотек городской сети в рамках программы «Московские библиоцентры». Об этом в четверг, 27 мая, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что всего в городскую сеть столицы входят 440 библиотек, которые в большинстве своем расположены в жилых районах. При этом уже 125 из них прошли модернизацию.

«Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение... На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов», — отметил Собянин.

По его словам, одним из новшеств стало продление времени работы библиотек до 20:00-22:00, что позволяет москвичам посещать их и после работы. Также заработала система единого читательского билета, которая предоставляет горожанам доступ ко всем библиотекам сети после регистрации в одном из учреждений. Изменилась и программа пополнений библиотечных фондов: теперь комплекты изданий детской литературы приобретаются по каталогу «100 лучших новых книг для детей и подростков», который формирует Центральная городская детская библиотека имени Гайдара. При этом старые книги москвичи могут бесплатно забрать домой в рамках проекта «Списанные книги».

Кроме того, в обновленных библиотеках заработали кружки и начали проводиться культурно-досуговые мероприятия. Также все помещения оборудованы бесплатным доступом к Wi-Fi.

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