Собянин рассказал о планах по благоустройству сотни парков Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл план благоустройства более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий столицы. Соответствующий пост появился в его блоге.

Так, в текущем году планируется привести в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде в Южном Медведково и прилегающую территорию, на которой расположено­ пять школ и детских садов.

По словам градоначальника, на стадионе отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку, а также обустроят площадки для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Вдобавок там сделают полосу препятствий, установят спортивные тренажеры и раздевалку, а также высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников.

Еще один большой проект благоустройства в Южном Медведково — ЗАГС на улице Молодцова. Предполагается, что в ходе работ площадь перед входом в ЗАГС украсят арт-объект в виде полуколец, скамьи и 12 ярких энерго­сберегающих светильников. Также там появятся цвет­ники, газоны, деревья и кустарники.

Кроме того, в Алтуфьевском районе планируется благоустроить прилегающий к кинотеатру «Марс» сквер: там создадут большую спортивную зону с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом, а также комфортную зону отдыха у воды, сцену для культурных мероприятий и зону тихого отдыха.

Наконец, в районе Северный на 3-й Северной линии приведут в порядок парк, который используется жителями для прогулок, отдыха и транзитного движения, а на 6-й Северной линии — территорию возле библиотеки №65 имени Пришвина: там появятся читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка, арт-объекты и много зелени.

Отмечается, что проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями.

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