Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах построить уникальные мосты через Москву-реку и пригласить для этого российских и зарубежных архитекторов. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» передает РИА Новости.

«Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда», — рассказал мэр.

В связи с этим город переосмыслил подходы к строительству мостов и намерен пригласить архитекторов из России и зарубежья. «Чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду», — добавил Собянин.

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