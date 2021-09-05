Собянин рассказал о подешевевшем в 1,5 раза проезде в Москве

Введение бесплатной пересадки на наземном транспорте в Москве в три раза увеличило число регистраций карты «Тройка» за последние три дня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он подвел итоги отмены платы за пересадки с 1 сентября. Как уточнил руководитель, благодаря этому ездить на городском транспорте стало в 1,5 раза дешевле. «А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год», — подчеркнул политик.

«Опцией» могут воспользоваться около 600 тысяч пассажиров, привязавших «Тройку» к личному кабинету на сайте Московского метрополитена. «И их число продолжает расти. Только за последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч. Неожиданно высокий рост, превзошедший самые смелые прогнозы», — подчеркнул Собянин. С 1 сентября бесплатными пересадками воспользовались во время 162 тысяч поездок.

Если раньше бесплатными были только пересадки на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД), то теперь они заработали и на другом (наземном) транспорте.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!