Собянин рассказал о программе благоустройства Новой Москвы

В Филимонковском, Щербинке, поселке Шишкин лес и других районах ТиНАО было благоустроено более 80 парков и скверов. О программе мероприятий в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, несколько крупных проектов было выполнено в текущем году. Так, в поселке Марьино на территории поселения Филимонковское была благоустроена зеленая зона отдыха — проложили дорожки из различных покрытий, установили освещение, поставили новые лавочки. Также высадили 1250 новых деревьев и кустарников, установили новые детские и спортивные площадки.

В Щербинке на Спортивной улице организован новый сквер и посажено 900 новых деревьев и кустарников. На его территории также появились площадки для активного отдыха и специальная площадка для выгула собак.

В поселке Шишкин лес в поселении Михайлово-Ярцевское благоустроили пустырь рядом с одной из многоэтажек, заселяемой по программе Реновации. «Новоселы получили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю», — подчеркнул Собянин.

В Троицке начались работы по благоустройству зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой «Троицкое». В этом году были отремонтированы дорожки и переходы к лестницам. На следующий год запланирован второй этап благоустройства.

Еще один большой проект — детский парк «Тридевятое царство» на территории поселения Роговское. По словам мэра Москвы, здесь появится и зона с аттракционами, и пространство для спокойных прогулок с беседками. Парк откроется в 2022 году.

Ранее Собянин анонсировал открытие нового парка в Зеленограде. По словам главы города, это будет пространство для активного отдыха площадью 12 гектаров.