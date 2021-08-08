Собянин рассказал о строительстве «города в городе»

В рамках программы реновации в Москве построят около 800 социальных и культурных объектов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на интервью мэра столицы Сергея Собянина телеканалу «Россия 1».

Градоначальник заявил, что в кварталах по реновации планируют создать всю необходимую инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты. Собянин подчеркнул, что развитие кварталов по реновации предполагает строительство «города в городе». Также мэр рассказал, что требует от строителей качественной и комплексной работы.

Один из приоритетов, по словам Собянина, — это создание рабочих мест в новых кварталах, чтобы москвичи могли трудиться рядом с домом.

Ранее мэр вручил награду за лучший строительный проект 2020 года. Победителем стала проектная организация ООО «ИГИТ», отреставрировавшая Северный речной вокзал.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!