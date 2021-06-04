Собянин рассказал о строительстве в Москве «города любви»

Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что власти столицы выстраивают новую парадигму города, делая из нее «город любви». Слова градоначальника передает РИА Новости.

«Определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», — сказал Собянин.

По его словам, новая парадигма города заключается в том, что он становится пространством одной эмоции — любит человек этот город или нет. Мэр назвал этот процесс похожим на строительства коммунизма во времена СССР, когда людьми двигали идея и желание.

Ранее Собянин рассказал, что благодаря действиям столичных властей в последние годы ситуация с образованием в Москве «выровнялась», и теперь родители могут с уверенностью отдавать детей в любое общеобразовательное учреждение.

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