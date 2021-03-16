Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге оценил успехи реставрации столичных объектов и перечислил знаковые проекты, которым будет уделяться внимание в 2021 году.

Градоначальник уточнил, что в этом году планируется закончить работы примерно на 100 объектах.

В числе главных проектов он отметил здание выведенной из эксплуатации Центральной электрической станции городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго). По словам Собянина, после реставрации в здании хотят открыть музейно-образовательный комплекс — Дом культуры «ГЭС-2», в котором в будущем будут располагаться выставочные залы, арт-резиденции, а также площадка-трансформер для проведения мероприятий. Территория вокруг объекта станет частью пешеходного маршрута, который соединит храм Христа Спасителя с Якиманкой.

Кроме того, на этот год запланирована реставрация трех павильонов ВДНХ. Речь идет об изначально посвященном Латвийской ССР павильоне №5 («Физика»), павильонах №15 («Радиоэлектроника и связь») и №30 («Микробиологическая промышленность»). После окончания работ в зданиях павильонов откроют Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы, Музей Олимпийского комитета России и Центр современных биотехнологий — музей «БИОТЕХ».

В топ знаковых объектов также включили жилой дом Абрикосовых, в котором сейчас располагается кондитерская фабрика имени Бабаева. Отмечается, что в ходе работ с фасадом реставраторы сняли несколько слоев краски и обнаружили, что изначально здание было оливкового цвета. После возвращения первоначального цвета специалисты взялись за лепнину и изогнутые детали декора.

Еще двумя объектами из списка оказались жилой дом Наумовых-Волконских на улице Пречистенка и жилой дом на улице Земляной Вал, воздвигнутый в 1843-1845 годах. Мэр подчеркнул, что в обоих случаях пришлось приложить руку к восстановлению и фасадов, и интерьеров. Он добавил, что последнее из упомянутых зданий планируется приспособить под гостиницу.

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