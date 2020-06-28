Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе. Слова градоначальника приводит РИА Новости.

«Звонили мне, говорили: "С ума сошел, что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию... что нам, билеты сдавать?"», — посетовал Собянин.

Он назвал это полным непониманием, поскольку «сегодня нет зараженных», а через какое-то время — их тысячи. «И тогда горожане меня спросят: "Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?"» — добавил он.

Градоначальник пояснил, что мог не вводить ограничительные меры, как этого хотели горожане. Но, по мнению Собянина, «так не пойдет».

Ранее 28 июня мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены режима самоизоляции не ухудшилась. При этом многие опасались второй волны пандемии и говорили о преждевременности снятия ограничений.

9 июня был отменен режим самоизоляции, москвичам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе и зоопарки. 23 июня постепенно стали открываться рестораны и фитнес-залы, закрытые весной из-за распространения коронавирусной инфекции.

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