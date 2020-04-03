Собянин рассказал об обливающемся кровью сердце при виде пустых улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у него «сердце кровью обливается» при виде пустых улиц города. Об этом он заявил в пятницу, 3 апреля, в интервью Первому каналу, передает «Интерфакс».

«Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце аж кровью обливается, потому что они пустые, просто реально пустые улицы», — признался градоначальник.

При этом он отметил, что отсутствие москвичей на улицах его обнадеживает, поскольку соблюдение введенного в столице режима самоизоляции поможет сдержать распространение коронавируса. В результате система здравоохранения не будет испытывать чрезмерного давления от наплыва пациентов, пояснил Собянин.

2 апреля Собянин заявил, что пока не планирует вводить в Москве пропускной режим, поскольку необходимости в подобных мерах на данный момент нет. По его словам, сейчас жители столицы в большинстве своем добросовестно выполняют указания властей и остаются дома. При этом мэр продлил все действовавшие в городе из-за распространения коронавируса ограничения до 1 мая.

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